Isabel Vaughan-Spruce sammen med Jeremiah Igunnubole, advokat fra ADF. Foto: ADF

Isabel Vaughan-Spruce:

Frikjent på alle punkt

Ble arrestert for å be en stille bønn utenfor en abortklinikk

Isabel Vaughan-Spruce og Sean Gough ble i formiddag frikjent for alle anklager etter at de ble tilalt for å ha bedt i stillhet utenfor en abortklinikk.