Frivillighetens år – hva betyr det for regjeringen?

Med et takknemlig hjerte er det bare for oss i Mercy Ships å slå fast at hele vårt fundament er frivillighet; frivillig arbeid og ikke minst frivillige gaver. Små og store beløp gitt av enkeltpersoner og bedrifter muliggjør rekruttering og tilrettelegging for alt det viktige arbeidet, skriver Martin Aarflot i Mercy Ships.