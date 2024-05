Norge IDAG

Fremskrittspartiet gjør det godt om dagen og går forbi Arbeiderpartiet på en partimåling for mai. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Ny meningsmåling:

FrP større enn Ap

I en partimåling for mai kommer Arbeiderpartiet bak Frp. Forskjellen er kun et halvt prosentpoeng, men symbolsk er det uheldig for Ap, mener valgforsker.