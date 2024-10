Norge IDAG

Helsepolitisk talsperson Bård Hoksrud besøkte Privathospitalet Aleris i Søborg i Danmark forrige måned sammen med Frp-leder Sylvi Listhaug. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix/NTB

FrP vil gi deg kortere helsekø

Dersom ikke pasienter får behandling innen 30 dager, foreslår FrPs programkomité at det offentlige må betale for at private gjør jobben.