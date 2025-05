Norge IDAG

FrP vil styrke politiet – ikke svekke trafikksikkerheten

Etter vårt landsmøtet er det nå offisiell FrP-politikk at Utrykningspolitiet (UP) skal omorganiseres og legges inn under politidistriktene. Dette har ført til noen misforståelser. Noen hevder feilaktig at FrP ønsker å «legge ned UP» på en måte som vil svekke trafikksikkerheten.