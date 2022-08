Norge IDAG

Spekkhuggeren er det eneste rovdyret som angriper hvithai. Foto: Olga Ernst, CC BY-SA 4.0 og Robert Pittman, Public domain, via Wikimedia Commo

Havforskning:

Frykt på toppen av næringskjeden

Spekkhuggere på Sør-Afrikas kyst fører til at hvithaien holder seg borte.

En ny studie viser at to spekkhuggere, som har fått smaken på hailever, terroriserer hvithaien utenfor kysten av Gansbaai. Forskerne mener å bevise at hvithaien reagerer raskt på risiko fra et nytt rovdyr i økosystemet og har flyktet fra stedet. Området har en godt dokumentert forekomst av hvithai.