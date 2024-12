Norge IDAG

KONVERTITTER: Mandag 25. november ble kvinnen tvangsreturnert fra Trandum, der også to andre damer fra Iran ble utvist. Illustrasjonsfoto. Foto: Carina Johansen / NTB

Ektepar slår alarm om kristen kvinne (40) som ble tvangssendt til Iran:

Frykter at den norske stat sender konvertitter i døden

Et kristent norsk-svensk ektepar har tatt kontakt med Norge IDAG. De fortviler over at en kristen iransk kvinne, som de har hjulpet, etter 14 år i Norge – nylig ble tvangsutsendt fra Trandum med politivakt.