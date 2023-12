Norge IDAG

Fugl og katt, ditt ansvar. Hvordan vil du løse det?

Hvis du synes det er en dum tanke å ha katt i bånd, kan du trygt fortsette å la den gå som den vil. En katteeier har i dag knapt ansvar for hva katten gjør. Jeg sier at folk bør passe katten sin, men har ikke foreslått lov eller påbud. Det er mitt personlige forslag, ikke et forslag vedtatt av MDG.