Norge IDAG

Tross regn første dag på barne- og ungdomsleiren, koste barna seg på aktivitetene. Her er det skumbading. Foto: Troens Bevis

Sommerstevne i Sarons Dal:

Full aktivitet for barn og unge hele uka

Norges største leir for barn og unge begynte på mandag i Sarons Dal. I alt 748 barn og unge er denne uken påmeldt for en 5 dagers leir tilpasset de forskjellige aldersgruppene under Sommerstevnet i Sarons Dal. I tillegg stiller totalt 400 frivillige medhjelpere.