Oberstløytnant Ido, går inne i en terrortunnel under hovedkvarteret til FN-organisasjonen UNRWA i Gaza. Bildet ble tatt 8. februar 2024. Foto: AP Photo/Ariel Schalit/ NTB

IDF i Rafah:

– Full kontroll om to uker

Det israelske forsvraret, IDF, uttaler at innen et par uker ville de sannsynligvis ha kontroll over hele Rafah.