Dag Inge Ulstein og KrF-ledelsen inviterte til pressekonferanse på Deichmann Bjørvika torsdag. Foto: Trine Overå Hansen

Dag Inge Ulstein (KrF):

– Vil du ha en ny regjering, så må du stemme på KrF

Sperregrensen var fokus da Dag Inge Ulstein og den øvrige KrF-ledelsen holdt pressekonferanse på Deichmann Bjørvika i dag. – Det er flere meningsmålinger som viser at om KrF kommer over eller under sperregrensa, er det som vil avgjøre om vi får et nytt flertall og ny regjering, fremhevet partilederen.