18.–19. november var rundt 300 representanter fra det kristne skolenettverket i Norge, samlet til skolestevne på Hotell Scandic i Stjørdal. Foto: Arne Fossen

Kristne Pedagogers Nettverk med stevne i Stjørdal

– Fyll klasserommet med Gud

SKOLE: – Fyll klasserommet med Gud, og spill lovsang ved starten av hver ny dag, oppfordret Alexis Lundh. Han er leder for HeltFri.net, som driver et arbeid innen organisasjonen Tro & Medier, og som reiser rundt og holder foredrag, spesielt for ungdom, der han berører tema som sex, porno, kjønnsidentitet og mye annet.