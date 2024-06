Norge IDAG

Sjefredaktør i Norge IDAG, og tidligere redaktør i Dagen, Finn Jarle Sæle vurderer Dagens oppslag om Frank Søgaard til å være «gapestokkjournalistikk på sitt verste». Foto: Faksimiler Dagen/Collage Norge IDAG

Finn Jarle Sæle:

Gapestokkjournalistikk på sitt verste

Pastor Frank Søgaard er i Dagen, vår kjære gamle avis, blitt mål for ville overskrifter og overdrivelser og fått erfare at gamle vonde saker dras igjen for retten, med forsøk på å få Økokrim engasjert i forfølgelsen av han selv og hans familie.