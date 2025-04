Norge IDAG

KrF mener holocaustturer må bli obligatoriske for norske ungdommer. Her deltar en gruppe ungdommer i en årlig marsj til minne om holocaust ved konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau i Polen denne uka. Foto: Czarek Sokolowski / AP / NTB

KrF:

Går inn for obligatorisk holocaustreise for ungdomsskoleelever

KrFs landsmøte har vedtatt å gå inn for obligatorisk skoletur for alle ungdomsskoleelever for å lære om holocaust.