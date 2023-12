Norge IDAG

Forfattaren Jon Fosse fekk Nobelprisen i litteratur 2023. Foto: Fredrik Persson /TT News Agency via AP

Fosse i nobelpristalen:

Gav ære til Gud

Jon Fosse har vore redd for at han vore med på å legitimere sjølvmord i diktinga si. Difor blir han rørt av dei som seier at diktinga hans har redda livet deira. – Det er fleire sjølvmord i diktinga mi. Fleire enn eg likar å tenkja på. Eg har vore redd for at eg slik kan ha vore med på å legitimera sjølvmord, sa Fosse i nobelpristalen sin i Svenska Akademien i Stockholm torsdag ettermiddag. Han avslutta med å takke Gud.