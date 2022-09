Norge IDAG

Geir bruker blindeskrift når han leser Bibelen. Skriften tar mye plass og han har derfor mange hefter med de ulike bøkene. Her leser han fra Jakob og Peters brev. Foto: Dag Buhagen

Geir Ålien har vært blind hele livet:

– Gud er perfekt uansett

– I løpet av to år med stadig forkynnelse fra radio, var jeg klar for å bli en kristen, sier blinde Geir Ålien. I dag ber han for syke og driver daglig sjelesorg for mennesker.