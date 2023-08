Norge IDAG

LYKKELIGE: En ny studie viser at gifte er lykkeligere enn ugifte. Foto: Vu Toan/Pixabay

Ny omfattende studie fant den viktigste faktoren til lykke:

– Gifte mennesker er mer lykkelige enn andre

En ny studie avslører at gifte mennesker konsekvent har vært mer sannsynlig å karakterisere seg selv som «veldig lykkelige» enn ikke-gifte mennesker. Rapporten har gått nesten et halvt århundre tilbake i tid og fram til i dag, og funnet at ekteskap er den sivilstatus som den viktigste bestemmende faktoren for et individs lykkenivå.