– Når Norge er dømt for å bryte menneskerettighetene i barnevernssaker hele 23 ganger ved Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen må alle instanser reagere. Ikke minst media, skriver Anita A. Sæle. Illustrasjonsfoto. Foto: Gerd Altmann/Pixabay

Anita A. Sæle:

Giftige kulturer i barnevernet?

Når en jurist mener at deler av Norges barnevern er som et «beist, uten kontroll, som går til angrep på vanlige mennesker», så burde det ringe en klokke hos våre politikere. De må skjønne at her må vi ha endring. De må handle, finne feilene, og rette opp det som er gått galt. De må ikke glemme kontakt med familien, som den europeiske menneskerettsdomstol fremhever som en del av løsningen.