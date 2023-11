Norge IDAG

Israels minister for nasjonal sikkerhet, Itamar Ben-Gvir frykter at en gisselavtale med Hamas kan føre til katastrofe for Israel på et senere tidspunkt. Foto: Gil Cohen-Magen/AP/NTB

Statsråd Itamar Ben-Gvir:

– Gisselavtale kan føre til katastrofe over Israel

Minister for Israels nasjonale sikkerhet Itamar Ben-Gvir advarte tirsdag om at en kommende avtale for å sikre løslatelse av noen gisler i bytte mot en våpenhvile i krigen mot Hamas kan slå tilbake mot dem selv.