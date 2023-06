Norge IDAG

Som landbruks- og matminister i 2019, var Olaug Bollestad med bonde Laurits Stokkeland og høstet inn gulrøtter på Brusand i Hå kommune i Stavanger. Foto: Carina Johansen / NTB

KrF-leder Olaug Bollestad:

– Glad for enighet om jordbruksavtalen

Mandag ble det klart at regjeringen og SV sikret enighet om årets jordbruksoppgjør. — Det er bra at avtalen jordbruket og staten har inngått nå får flertall på Stortinget. Selv om vi også gjerne skulle sett at regjeringen strekte seg lenger i sitt tilbud, mener vi det er best at jordbruket selv får sitte rundt bordet og inngå jordbruksavtalen, sier Olaug Bollestad.