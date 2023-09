Norge IDAG

Israels ambassadør Avi Nir-Feldklein tolket av Trine Overå Hansen under Oslo Symposium 2023. Foto: Eli Bondlid

Israels ambassade:

Glade for at visum-saken for kristne organisasjoner er løst

– Som tidligere uttalt av ambassadøren, var det et teknisk problem som måtte løses, og vi er glade for at det, som forventet, ble løst i midten av september, sier den israelske ambassaden til Norge IDAG.