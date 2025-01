Norge IDAG

Truls Olufsen-Mehus kommenterer her undersøkelsen. Foto: Trine Overå Hansen

Ny undersøkelse viser norske unge mer konservative om kjønnsskifte:

– Gledelig å se at fornuften rår

En ny meningsmåling utført av analysebyrået InFact for Dagen viser at flesteparten av nordmenn ønsker å heve aldersgrensen for når en kan begynne på hormonell behandling i forbindelse med kjønnsskiftebehandling. Truls Olufsen-Mehus er egentlig ikke overrasket.