Norge IDAG

Lederartikler

Vindkraftplanen: God, men for dyr og for lite

Vindkraftprosjektet til regjeringen ble presentert sist uke. De vil åpne to felt til havs, for vindkraftkonsesjoner i Nordsjøen. Akkurat som før for oljekonsesjoner. Det kom godt, men ble for dyrt og for lite.