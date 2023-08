Gode nyheter

Norge IDAG

Jesus er ganske tydelig: Ingen ting er gjemt uten at det skal fram, og ingen ting skjult uten at det skal bli kjent. Derfor skal det dere har sagt i mørket, bli hørt i lyset, og det dere har hvisket i ørene på folk i det innerste rom, skal bli ropt ut fra hustakene (Luk 12:2-3). Den som blir sint på en annen, skal for domstolen, og den som sier til en annen: Din dumrian, skal stilles for Det høye råd, og den som sier: Din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild (Matt 5:22).