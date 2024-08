Norge IDAG

Truls Olufsen-Mehus som gikk ut av KrF tidligere i år har meldt overgang til Konservativt. Foto: Konservativt

Dan Odfjell:

Gratulerer til Truls Olufsen-Mehus og Konservativt

Dette var gode nyheter, jeg er sikker på at dere hører godt sammen, til «vidt og bredt» å kunne omfavne alle kristne velgerne, til samhørighet i et stort og velfungerende felles stortings-parti, noe ledelsen i KrF tafatt, dessverre, aldri kunne få seg til. Og med tapet av Truls synes det for sent for KrF å kunne ta ledelsen.