Midtøsten Torsdag var det begravelse for Tzeela Gez, en israeler som var på vei for å føde babyen sin da hun ble skutt og drept av en palestina-arabisk bevæpnet mann. Foto: NTB/AP/Ohad Zwigenberg

Gravid kvinne drept:

– De skal aldri få knekke oss

Kvinnens ektemann og et øyenvitne forteller om den rystende hendelsen, der en terrorist åpnet ild mot familiebilen på Vestbredden. – Jeg er knust, men jeg takker Gud for at jeg er i live, og lover å forbli sterk. De skal aldri få knekke oss, sier hennes ektemann.