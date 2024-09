Norge IDAG

Daniel Hagari, talsmann for IDF, viser frem den grufulle terrortunnelen de seks gislene ble holdt i. Tunnelsjakten starter i et barnerom. Foto: Skjermdump video IDF

Gaza:

Grufulle forhold for gislene i skrekktunnel under barnerom

IDFs etterforskning av drapet på de seks gislene som ble hentet fra Gaza for ti dager siden, har kastet lys over de grufulle forholdene de levde under.