Norge IDAG

Illustrasjonsfoto: Muslimer i bønn for Palestina under fredagsbønnen ved Islamic Culture and Education Center i Vilnius, Litauen, fredag 27. oktober 2023. Foto: Foto: AP Photo/Mindaugas Kulbis/NTB.

Olav Elgvin i Nordens største moské:

– Grunnen til at det ikke er fred, er Israel

Under en konferanse i Nordens største moské tok Olav Elgvin til orde for boikott av Israel. På spørsmål fra Norge IDAG hevder Elgvin at det er Israel, og ikke Hamas, som står i veien for en to-statsløsning.