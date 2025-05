Norge IDAG

VÅRT KORSMERKTE FLAGG: Flagget minner oss om at en skole med salmesang og de ti bud beskyttet oss. Velger man det bort, må vi ha bevæpnet politi i stedet. Foto: Javad Parsa / NTB

Gud, fedreland og frihet

Vi feirer store nasjonale dager i den skjønne mai, som vi er inne i. 8. mai markerte vi 80-års minnet for Frigjøringsdagen 1945. 17. mai, nasjonaldagen, minnes vi også dem som ofret alt for friheten, som forsvant en skrekkelig aprildag i 1940. Vi måtte betale for vår uaktsomhet.