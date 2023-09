Norge IDAG

KLAR FOR KONFERANSE: – Arbeidsgivere blir ofte litt skeptiske, men de har ingen grunn til å være skeptiske. Det står at når vi kommer i vårt gudgitte potensiale, da jubler folket, sier Arne Sylte. Foto: Siv-Eling Skoglund

Klar for Haugekonferanse:

– Gud forventer at vi bruker de evnene han har gitt oss

– Når vi virkelig forstår at vi ikke må skille troslivet fra jobben, til beste for arbeidsgiver og oss, at Gud som skapte deg med evner og ressurser bryr seg og er å regne med, da vokser vi inn inn i vårt Gud-gitte potensiale, sier leder for Hauge Business Network, Arne Sylta.