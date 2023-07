Norge IDAG

SIgne Marie Fidje Store gjorde karriere som bryter. Nå er hun utdannet HMS-ingeniør og evangeliserer og forkynner Guds ord på fritiden. Foto: Trine Overå Hansen

Signe Marie Fidje Store:

– Gud har en strategi for livet ditt

Signe Marie Fidje Store var norgesmester i bryting. Hun var populær og hadde det bra. Men hun kjente fortsatt på en tomhet på innsiden. Da hun ble frelst for 4 år siden ble hele livet forandret. Under Arctic North Conference forrige uke, talte hun om Guds strategier for livet.