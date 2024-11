Norge IDAG

Bilene ligger i hauger i Catarroja

etter at flommen snudde opp ned på alt. Foto: inmuxii/Twitter/X

Mirakler under flommen i Spania:

– Gud reddet livet til mannen min

Dødstallet har steget til minst 213 etter flommen flere steder i Spania. Et evangelisk kristent eldre ektepar sier de takker Gud for at de har overlevd og stoler på Herren selv om de har mistet alt i flommen.