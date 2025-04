– Gud vil gi oss tankesett som en overvinner

Henry Madava var hovedtaler på Revival school i Credokirken i Bergen denne måneden. Han er bosatt i krigsherjede Kyiev, Ukraina. Her har han grunnlagt menigheten, Victory Christian Church. Denne menigheten er en av de mest hurtigvoksende menighetene i landet. De har i tillegg over hundre menigheter som er koblet sammen med seg, fra hele verden. Søndag var han hovedtaler i Credokirken i Bergen.

Publisert: 29.04.2025 kl 12:29

Madava fortalte innledningsvis grusomme historier fra krigen. Det er mange bombeangrep i nærheten til menigheten og frykt blant folket. Skoler med elever fra menigheten har blitt ødelagt, og barna er redde.

Se opptak fra møtet her.

Han fortalte at en kvinne i menigheten måtte se på at russerne skjøt hennes ektemann i hodet ble deretter voldtatt. Et økende problem er kvinner som reiser fra krigen og finner seg nye ektemenn i vesten, mens mennene deres er ved fronten.

Det er en så stor nød at behovet for hjelp er alarmerende.

Et skifte i tiden

Lovsangs-teamet på Credo, hadde full trøkk med salvet lovsang og tilbedelse.

Lovsangsteam ledet an med fullt trøkk. I forgrunnen pastor Tanja Rønhovde. Foto: Anna Thompson

Det brennende pastorparet, Olav og Tanja Rønhovde loset forsamlingen trygt inn i Guds nærhet. Tanja, ledet sterk bønn og pastoren vitnet om et nytt skifte i Ånden for denne tiden. I denne måneden feirer de flere milepæler, mellom annet at hun går av med pensjon fra jobben sin som sykepleier.

Flere fra menigheten kom frem å ba for henne med visdomsord inn i situasjonen. Gud vil bruke henne på en spesiell måte i tiden fremover.

Pastor Madava profeterte også over henne. Den samme omsorgen hun har hatt for mennesker i sitt yrkesliv, går nå til folket i kirken.

Hold fast på visjonen

– Ha sinnelaget til en overvinner. Du når ikke lenger i din visjon enn tankesettet ditt tillater deg, sa pastor Henry Modava viste til Romerne som snakker om fornyelsen av sinnet.

Madava er fra Zimbabwe, og hans visjon var å dra til Ukraina, men opplevde media fremstilte ham med bilder med stråskjørt og krone på hodet for å gjøre narr av ham. Men han holdt frem med visjonen, og tillot seg ikke å bli fornærmet.

– Ofte er det visjonen som kommer fra Gud i oss, at folk angriper, fremholdt han.

– Jeg fortsatte i kallet, og opplever derfor favør, med mange kirker som støtter visjonen.

Mange ble møtt gjennom nådegavene til denne unike Guds -mannen. Romerbrevet viser oss at vi skal bli fornyet i sinnet og være på linje med Guds Ord, forkynte han.

Han dro parallellen til 1. Mosebok 37 med historien om Josef som hadde en tilgivende holdning overfor brødrene. Potifars kone kan komme i mange varianter, advarer pastor Henry.

Deretter fletter han inn historien om Josva og Kaleb, da de skulle speide landet i 4. Mosebok 13, «i egne øyne var vi som gresshopper, og det var vi i deres øyne også.»

Mange ble møtt gjennom nådegavene til denne unike Guds-mannen. Han ba en unison bønn om legedom og frelse på slutten.