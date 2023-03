Norge IDAG

Guds lys i verden

Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti (Sal 119:105). For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys (Sal 36:10). Derfor står også profetordet desto fastere for oss. Dette ord bør dere ha for øye, for det er lik en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen gryr og morgenstjernen går opp i deres hjerter (2Pet 1:19).