Norge IDAG

Bønn: Christopher Poeschl er en markant kristen leder i det kontinentale Europa. Her sammen med Rachel Nagubi, koptisk kristen fra Egypt. Foto: Foto: Privat

Christopher Poeschl:

- Guds nærvær er nøkkelen

Christopher Poeschl fra Wien, Østerrike, er en markant kristen leder i det kontinentale Europa. For fem år siden tok han og kona Starla Nelson Poeschl over ledelsen av menigheten hans foreldre plantet. Christopher Poeschl er også styremedlem og en av lovsangslederne i bevegelsen Awakening Europe, som for noen måneder siden samlet tusenvis for evangeliet i Rotterdam, Nederland.