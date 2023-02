Norge IDAG

Levi Jensen møtte ungdommer på Moster 30. januar 2023. Foto: Levi Jensen

Levi Jensen på vestlandsturné:

Guds nye våpen, Gloryteam

Levi Jensen ser mødre og bestemødre bli interessert i vekkelseseksplosjonen på skoler rundt omkring. Behovet har meldt seg for oppfølging. Og som støtte for de som ber frelsesbønn, lykkes det sakte men sikkert å etablere bønne- og bibelgrupper som en mulighet for det som sier Ja til Jesus.