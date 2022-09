Norge IDAG

Debattinnlegg

Guds sanne legeme

Hva er Guds sanne legeme? Hvor er de Gud har kallet og talt til? Hvor er de som har åndelig autoritet til å avsløre falsk lære og villfarelse? Hvor er de som lengter etter apostlenes tid, hvor kraft, under, tegn og mirakler var normalt? Hvorfor er det så fattig på bønnesvar? Hvorfor blir så få helbredet? Hvorfor læres og undervises det ikke i tjenestegavene? Hva med de falske apostlene, som vi også har i dag? Hvorfor legges det ikke grunnvoll til nye trosfellesskap av apostler og profeter? Det står jo klart skrevet at de to tjenestene er de som har autoritet til å legge grunnvollen til nye fellesskap, og innsette eldste!