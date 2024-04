Norge IDAG

ANGREP: – Bredbåndet vårt var stilt inn riktig med brannmur for å hindre datainnbrudd, men vi ble hacket likevel, konstaterer generalsekretær Øyvind Woie i Kabb. Foto: Stein Gudvangen, KPK.

Kristent arbeid blant blinde og svaksynte:

Hacket av russisk mafia, har lært mye av krisen

Det var en stor overraskelse da den lille kristne organisasjonen ble hacket for et år siden og presset for penger. Nå er de godt på beina igjen og har gode råd å gi til andre.