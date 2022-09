Norge IDAG

Åpen: Nå forteller Lindis Overaa sin historie i håp om at andre gravide skal ta et riktig valg og si nei til abort. Foto: Privat

Lindis Overaa tok abort som 19-åring:

– Hadde jeg bare bedt en bønn først

ABORT: Som 19-åring tok Lindis Overaa abort. Hun opplevde at sorgen og angeren var årsaken til at hun fikk store psykiske og fysiske problemer. I dag oppfordrer hun alle gravide til å søke hjelp og ikke ta et valg de vil angre på.