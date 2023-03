Norge IDAG

Ny statistikk kan gi oppreising til Anders Tegnell og Folkhälsomyndigheten, som har måttet tåle mye kritikk for strategien de valgte under koronapandemien. Foto: Naina Helén Jåma / TT NYHETSBYRÅN / NTB

Koronapandemien:

Hadde Sverige laveste overdødelighet?

Statistikk tyder nå på at den svenske strategien under koronapandemien var den rette. Dermed får statsepidemiolog Anders Tegnell nå en slags oppreising, kanskje revansj, etter å ha blitt sterkt kritisert fra mange hold. Det er Svenska Dagbladet som legger frem tall fra SCB (statistikkmyndighetene i Sverige) som viser at Sverige hadde Europas laveste overdødelighet under pandemiårene.