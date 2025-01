Norge IDAG

Dette bildet av huset til Doron Steinbrecher, ble tatt 13. februar 2024 i kibbutz Kfar Aza. Nå er hun løslatt. Foto: Trine Overå Hansen

Trine Overå Hansen, i Washington DC, om løslatelse av gisler:

– Halleluja, Trump-effekten er i gang

Det er en gledes dag i Israel, og hele verden, når første fase av våpenhvilen har trådt i kraft og tre jenter er hentet ut i live fra Gazas mørke terrortunneller. I februar besøkte jeg kibbutz Kfar Aza, der så jeg Doron Steinbrecher sitt hus, og så hennes far uttrykke fortvilelsen over sin kidnappede datter. Det er neppe tilfeldig at løslatelsen skjer dagen før Donald Trump skal innsettes som president.