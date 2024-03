Hamas' leder Ismail Haniyeh har vært UNRWA-lærer

Hamas øverste leder, Ismail Haniyeh, taler under portrettene av ayatollah Khomeini og ayatollah Ali Khamenei under en feiring av den iranske revolusjonen i Teheran i 2012. Haniyeh understreket at Hamas, i likhet med Iran, aldri vil anerkjenne staten Israel. Foto: AP Photo/Vahid Salemi/NTB.