Hamas' løgn om antall drepte i Gaza

Hamas lyver. Det så man f.eks. ved Al-Ahli Arabi-sykehuset i Gaza by. Der påsto Hamas i 2023 at Israel hadde bombet sykehuset og at det var over 500 døde. Da det ble avslørt at det var en feiloppskyting av en av Hamas egne raketter, endret Hamas antall døde til 15!