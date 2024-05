Norge IDAG

Israels statsminister under en seremoni i forbindelse med Holocaust-minnedagen mandag 6. mai. Foto: GPO

Våpenhvileforslaget:

Hamas beviste at Israel er tvunget til å bruke makt

I går kom nyheten som mange tolket som en gladnyhet. Terrororganisasjonen Hamas gikk endelig med på våpenhvile. Det var bare en hake, de gikk med på et forslag som i realiteten var ikke-eksisternde. Men dog. Det var første tegn på at islamistene kommer Israel i møte. og det kom etter at Israel gjorde det klinkende klart at de var klare til å gå i nn i Rafah. Dette beviser at det er kun maktspråk styret i Gaza forstår.