Norge IDAG

Terrororganisasjonen Hamas har sitt hovedkvarter under det største sykehuset i Gaza. Foto: Skjermdump illustrasjon IDF

Gaza:

Hamas har sin hovedbase under Shifa-sykehuset

Se bevisene!

Den islamistiske ekstremvoldelige terrororganisasjonen Hamas bruker bevisst sivile som skjold i krigen de har startet mot Israel. Nå har det fremkommet klare beviser på at de har sitt hovedkvarter under Shifa-sykehuset i Gaza. I tillegg viser det seg at det slettes ikke mangler drivstoff i Gaza. Hamas har minst en million liter, i tillegg uttaler en høytstående energiansvarlig tjenestemann i Gaza at det lagres minst en halv million liter i terrortunneler.