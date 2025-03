Norge IDAG

Influenser Saleh Al Jafarawi har samlet inn en sum tilsvarende 107 millioner kroner til et sykehus. Nå viser det seg at pengene kan ha gått rett i lommen på Hamas. Foto: TikTok/Saleh Al Jafarawi

Gaza:

Hamas’ influenser stjal 10 mill. $ som skulle til sykehus

Salah Al-Jaafari, en stjerne på sosiale medier fra Gazastripen som støtter Hamas, er mistenkt for å ha stukket av med store summer i donasjoner. Pengene er gitt i den tro at han samlet inn penger til et sykehus i Gaza.