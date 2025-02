Norge IDAG

En høytstående Hamas-leder, Mousa Abu Marzouk, sier han ville ikke støttet 7. oktober om han visste utfallet. Her skjermdump fra et intervju der han påpekte at terrortunnelene var for beskyttelse av Hamas, ikke sivilbefolkningen. Foto: Skjermdump Memri-TV/YouTube

Gaza:

Hamas-leder angrer på 7. oktober

En høytstående Hamas-tjenestemann innrømmet i et intervju med The New York Times mandag, at hvis han hadde visst ødeleggelsene som ville bli brakt til Gaza på grunn av 7. oktober-angrepene, ville han aldri ha gått med på det. Hamas responderte senere på uttalelsene hans på Telegram-kanalen med at ordene hans ble tatt «ut av kontekst».