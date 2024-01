Israel advarer Danmark:

STANSET MULIG TERROR-ANGREP: Leder Flemming Drejer i Politiets Efterretningstjeneste (t.h.) og København-politisjef Peter Dahl på pressekonferanse i desember, etter at Danmark stanset et mulig angrep mot israelske og jødiske mål. Fire mistenkte ble arrestert, mistenkt for å planlegge et terrorangrep. Foto: Martin Sylvest / Ritzau Scanpix / NTB