I dette stillbildet tatt fra video, transporterer Hamas-terrorister den 85 år gamle israelske bestemoren Yaffa Adar som gissel til Gazastripen under den blodige massakren lørdag 7. oktober 2023. Foto: VG Nett/NTB.

Gaza:

Hamas nekter Røde Kors å besøke gislene

Israel og terrorgruppen Hamas har inngått en avtale som innebærer løslatelse av et mindretall av israelske gisler bortført til Gaza under den blodige massakren i Israel lørdag 7. oktober. Røde Kors har bedt om å få besøke gislene for å ivareta deres helsetilstand, men den palestinske terrorgruppen har avslått forespørselen.