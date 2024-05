Norge IDAG

TYRKIAS PRESIDENT: Recep Tayyip Erdogan talte under en felles pressekonferanse med den greske statsministeren Kyriakos Mitsotakis i Ankara, Tyrkia, mandag. Foto: NTB/AP

Jerusalem Post:

Hamas planlegger å sette opp hemmelig base i Tyrkia

Et dokumentet funnet i Hamas-leder Sinwars bolig nevner planer for attentater utfra en base i Tyrkia. Mål for attentat er «offiserer og befal i Mossad» og «innflytelsesrike israelere». Dokumentet nevner også «sabotasje av israelske marinefartøyer» og «kidnapping».